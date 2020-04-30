Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi.

Kaftancıoğlu hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

"Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kaftancıoğlu, bugün avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gitti.

Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdi. Yaklaşık 1.5 saat süren ifade işleminin ardından Kaftancıoğlu ve beraberindekiler adliyeden ayrıldı.

İLK SORUŞTURMA ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANINA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.



Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.



Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine de Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu hakkında da soruşturma açılmıştı.