Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı

Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır.

Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var! pic.twitter.com/exOplS3p4v