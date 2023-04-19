Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Örnek Mahallesi'nde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun saldırıya uğradığını iddia etti.
Kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu posterlerine ve camlara sloganlar yazıldığını da paylaşımında belirtti.
Görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet eden Kaftancıoğlu, olay yerinden boş kovanların da bulunduğı görseller paylaştı.
Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 18, 2023
Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var! pic.twitter.com/exOplS3p4v