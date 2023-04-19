Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin Ataşehir'deki temsilciliğinin tahrip edildiğini ve 3 el ateş açıldığını söyledi.

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: CHP Ataşehir temsilciliğine saldırı

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Örnek Mahallesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun saldırıya uğradığını iddia etti.

Kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu posterlerine ve camlara sloganlar yazıldığını da paylaşımında belirtti.

Görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet eden Kaftancıoğlu, olay yerinden boş kovanların da bulunduğı görseller paylaştı.

CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

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