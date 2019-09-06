CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması görülüyor.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen Canan Kaftancıoğlu’nu CHP’liler yanlız bırakmadı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile aralarında Sezgin Tanrıkulu, Muharrem Erkek'in aralarında bulunduğu milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da adliyeye geldi.



Savunmasını yapan Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi.





ERKEK: ADALETSİZLİKLERİ İŞLEYEN PEJMÜRDEDİR

Bu arada, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için CHP'nin 80 il başkanının aralarında bulunduğu grup, adliye önünde bir araya geldi.



Burada konuşan Erkek, demokrasi, hak, hukuk ve adalet için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu davada Canan Kaftancıoğlu yargılanmıyor yalnızca, bu davada düşünce ve ifade özgürlüğü yargılanıyor, demokrasi yargılanıyor. Bu davada İstanbul'un iradesi yargılanıyor. Bu dava yalnızca Canan Kaftancıoğlu'nun değil, hepimizin davası. Biz her zaman onun yanında olacağız. Biz bugün yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını biliyoruz. Ama şunu asla unutmayacağız; adaletsizlikleri çeken değil, adaletsizlikleri işleyen sefildir, zavallıdır, pejmürdedir."

GÜVENER: BU DAVADA CHP YARGILANIYOR



CHP'nin 80 il başkanının ortak açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise davanın siyasi olduğunu söyledi.



"CHP üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu davanın, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbe" olduğunu savunan Güvener, şöyle devam etti: "31 Mart yerel seçimlerinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye genelinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifak, İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimizde karşılık bulmuştur. Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul'da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar görülen iki duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. Bugünkü karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun beraat etmesini bekliyoruz. Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil, CHP yargılanmaktadır."



17 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.