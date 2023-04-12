Canan Kaftancıoğlu'nun beraati talep edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı.

Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtildi.

Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi.

SÜRE TALEP EDİLDİ

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan'ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun mazeretini kabul ederek hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.