Muğla Fethiye'de gözaltına alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi serbest bırakıldı.



Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C. Ş., Fethiye'de kaldığı evde, polis ekiplerince gözaltına alındı.



İfadesinde, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyleyen C. Ş., bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.



C. Ş., Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili olarak Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:



"Basında yer alan C. Ş. haberleri hakkında (Ağabeyim Can Şahin'le karıştırılmaması ricasıyla) Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir. Saygılarımla."