Canan Karatay'ı dolandıran şebeke yine yakalandı

Muğla'da bir vatandaşı dolandıran şüpheliler, Adana ve Marmaris'te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Marmaris'te bir grup şüpheli, 80 yaşındaki İ.C.'yi arayarak, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttı ve terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği iddiası ile vatandaşın 9,5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıcılar, İ.C.'ye banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirtti.



Dolandırıcılık şebekesinden A.Ç ve H.D. 80 yaşındaki İ.C.’nin 9,5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı.

CANAN KARATAY'I DA DOLANDIRMIŞLAR

Daha önce Marmaris'te 2013 yılında Canan Karatay'ı da dolandıran şebeke üyelerinden M.K. ve İ.A., Marmaris’te F.K.K. isimli vatandaşı 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken yakalanmıştı.



Olayın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sivil bir ekip oluşturdu.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti. Ekipler Adana’da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.

Diğer şüpheliler M.K ve İ.A ise Marmaris’te gözaltına alındı. Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.