Canan Karatay'ın acı günü
25.11.2025 10:37
NTV - Haber Merkezi
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti.
Sağlıkta ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay vefat etti.
78 yaşındaki hayatını kaybeden Karatay için yarın cenaze töreni düzenlenecek.
Karatay ailesi Dr. Ali Başak Karatay’ın cenaze programına ilişkin açıklama yaptı. Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.
Karatay ailesi, Dr. Ali Başak Karatay için gazetede ölüm ilanı yayımladı.
ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?
1947 yılında İstanbul'da doğan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucuları arasına yer alıyor.