Canan Karatay'ın tavuk dönerle ilgili sözlerine suç duyurusu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), tavuk dönerle ilgili sözleri nedeniyle Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.



TÜRES üyesi bir grup, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Canan Karatay hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle TCK 237. Maddesi uyarınca Fiyatları etkileme suçundan suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Başkan Bingöl ve dernek üyeleri adliye önündeki meydana basın açıklaması yaptı. Başkan Bingöl, şunları söyledi:

"Türkiye'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye'de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor.



Burada Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz."



SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ İDDİASI



Bir soru üzerine Canan Karatay'ın sözlerinin satışlara etkisine değinen Bingöl, "Bana gelen veriler açıklamadan sonra en az yüzde 30 düştüğü, sadece tavuk döner değil, diğer dönerciler de etkileniyor" dedi.

"ÖNÜNDEN GEÇERKEN MİDEM BULANIYOR"

Canan Karatay, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" ifadelerini kullanmıştı.