"Canavarca his yok" kararı değişmedi: Pınar Gültekin davasında savcılığın itirazı reddedildi
Pınar Gültekin'i yakan ve üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, cinayetin "canavarca hisle" işlenmediği gerekçesiyle bozulmuş, Başsavcılık karara itiraz etmişti. O itiraz reddedildi.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020'de Muğla'da öldürülmüş ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümünün henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiği belirtilmişti.
Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı'ya, "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ancak Yargıtay 1. Ceza dairesi kararı bozdu. Tartışma yaratan bozma kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesine yapılan itirazda, Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını inceleyen Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’, ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin oluşmadığı yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti.
2027'DE TAHLİYE OLABİLİR
Davada son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.
Eğer karar değişmezse, 27 yaşındaki Gültekin'i diri diri yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı, Temmuz 2027'de tahliye olabilir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması durumunda ise, 2050 yılına kadar cezaevinde kalacak.
NE OLMUŞTU?
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.
Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyiz edilmişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezada "haksız tahrik uygulanmadığı" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bozma kararına itiraz etmişti.
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