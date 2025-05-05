"Canavarca his yok" kararı değişmedi: Pınar Gültekin davasında savcılığın itirazı reddedildi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020'de Muğla'da öldürülmüş ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümünün henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiği belirtilmişti.



Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı'ya, "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ancak Yargıtay 1. Ceza dairesi kararı bozdu. Tartışma yaratan bozma kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.



Yargıtay 1. Ceza Dairesine yapılan itirazda, Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını inceleyen Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’, ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin oluşmadığı yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti.

2027'DE TAHLİYE OLABİLİR



Davada son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.



Eğer karar değişmezse, 27 yaşındaki Gültekin'i diri diri yakan ve üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı, Temmuz 2027'de tahliye olabilir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması durumunda ise, 2050 yılına kadar cezaevinde kalacak.

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