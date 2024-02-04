Çan’da elektrik diğerine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Çan ilçesi avcılar kulübü önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü Rahman Demirtaş, orta refüjde bulunan elektrik direklerinden birisini yıkıp geçtikten sonra ikinci elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Rahman Demirtaş Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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