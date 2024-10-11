Çan'da saman deposunda yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde samanlıkta çıkan yangında yüzlerce saman balyası yandı.

Çan'da saman deposunda yangın

Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, Mustafa Güven'e ait küçükbaş hayvan ahırının yanında bulunan saman deposunda çıktı.

Dumanları gören köylüler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aynı yerin geçmiş yıllarda da iki kez yandığını belirten depo sahibi bu yangınla üçüncü kez bu yerin yandığını söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...