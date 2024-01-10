Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer'in biyografisi

CHP’nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer oldu. 4 dönem CHP’den Tekirdağ Milletvekilliği yapan Candan Yüceer, uzun zamandır politikanın içinde olan bir isim. İşte, Candan Yüceer'in biyografisi...



CANDAN YÜCEER KİMDİR?



Candan Yüceer 1973 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.



Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.



24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı.



CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti.



Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu.



Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı.

