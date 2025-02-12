Cani babanın yüzünde Dilem'in tırnak izleri!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan Amir Yazıcı, Pazartesi akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah" notunu paylaştı.



Paylaşımı görüp Amir Yazıcı’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Yazıcı’yı ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı’yı ise ölü buldu.



KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



Yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi.



YÜZÜNDE KIZININ TIRNAK İZLERİ!



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani babanın suratında tırnak izleri görüldü.

Yazıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ACIYI YAŞATACAĞIM DEMEDİM Mİ"



Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, "Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin" şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

