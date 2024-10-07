Cani İkbal'i öldürüp annesine "Kızın emin ellerde" demiş

Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı.



Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde, kızının Semih Çelik'le liseden tanıştıklarını anlatırken, "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim." dedi.

Kızının psikolojisinin düzelmesi için kedi aldığını ve bir süre sonra olumlu gelişmeler gördüğünü anlatan acılı baba, bu süre içinde Semih Çelik'in ailesiyle de görüşmüş. Baba Uzuner, durumu şöyle anlattı:

"Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık. Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı."