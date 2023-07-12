Canı istediği için orman yakan zanlı tutuklandı

Bursa'da canı istediği için orman yangını çıkardığını söyleyen zanlı tutuklandı.

Canı istediği için orman yakan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Canı istediği için orman yakan zanlı tutuklandı - 1 Bursa Osmangazi'de dün çıkan orman yangını, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülmüştü.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına aldı. Zanlı jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" dedi.

Ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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