Cani koca katliam yapacakmış! Ölüm planını itiraf etti

Kütahya'da Yavuz G. tartıştığı eşi G.G.’yi tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Yavuz G.'nin ifadesinde, 4 akrabasını daha öldürmeyi planladığını ancak yakalandığını söylediği öğrenildi.

Cani koca katliam yapacakmış! Ölüm planını itiraf etti

Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz G. ve eşi G.G. önceki akşam tartıştı. Çıkan arbedede Yavuz G., eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı.

Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün hastanede kalan G.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Yavuz G., bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Cani koca katliam yapacakmış! Ölüm planını itiraf etti - 1

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Yavuz G.’nin, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz G., çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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