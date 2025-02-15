Cani koca katliam yapacakmış! Ölüm planını itiraf etti

Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz G. ve eşi G.G. önceki akşam tartıştı. Çıkan arbedede Yavuz G., eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı.



Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün hastanede kalan G.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olayın ardından kaçan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Yavuz G., bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

