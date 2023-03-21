Cani kocadan akıl almaz işkence: Önce dövdü sonra ihtihar süsü vermek istedi

18 Mart Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde iddiaya göre, 35 yaşındaki N.Y., eşi A.Y. tarafından önce dövüldü, ardından zorla ilaç içirilerek öldürülmeye çalışıldı. Saldırıya uğrayan kadın, evini terk ederek yetkililerden yardım istedi.
6 çocuk annesi N.Y., “Deprem günü eşim beni öldürmeye kalktı. Kapıları falan kilitledi, bıçak çekti. Ben kendimi kurtarayım derken ittim, bıçak kendine değdi. Yaralandı ve bundan dolayı da nefsi müdafaadan savcılık bana denetim verdi ve kendine uzaklaştırma verdi. Uzaklaştırmayı aldıktan sonra ben geri eve geldim. Kendisi hastanedeydi. Ben iki gün boyunca kendine baktım, eve getirdim. İki gün boyunca evin içinde, sağı solu kırmaya başladı. Bilgisayarları falan kırmaya başladı ve 'Eşim beni öldürecek' diye karakolu arayarak beni ihbar etti denetimimi yakmak için. Karakoldan geldikleri zaman bana söylediler, 'Senin bu evden uzaklaşman var, ya sen çık ya eşin çıksın.' Eşime sordular, eşim dedi ki 'Ben evde kalacağım, sen çıkacaksın.' dedi.
“ANNEM ÖLDÜ ANNEMİN YASINI TUTAMADIM”
N.Y., “Eşim kendi kız kardeşinden dolayı bunları yapıyor. Benim ailemden, benim babam tarafından hiç kimseyi sevmiyor, onlarla bir tutuyor. Ben 19 yıldır ne ailemle görüşüyorum ne konuşuyorum. Annem öldü, annemin yasını bile doğru dürüst tutamadım” dedi.
“KOMŞULARIN KÜÇÜK ÇOCUKLARINA SALDIRDI”
N.Y., "Uzaklaştırma aldırdıktan sonra ambulans geldi. Ambulanstakilere ilk başta 155’i aratmaya çalıştırdı. Komşular şahit olduğu için olayı anlattı. Ambulans çekti gitti. Komşuların küçük çocuklarına saldırdı. Bunu da başaramayınca geri tekrar 'Özür dilerim ben saçmalamışım, ben senin üzerindeki uzaklaşma kararını kaldıracağım' diye ablama da bu şekil söz verdi. Benim ablamın oğluna da aynı bu şekil söz verdi. Adliyeye gittik, böyle bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Beni bu şekilde kandırarak eve getirdi" dedi.
“3 GÜN DOLMADI, DÜN DE BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTILAR”
N.Y., “3 gün kaldık, 3 gün içerisinde dün en son gece yarısı saat 3’ü geçiyordu 'Bana çay yap' dedi. Çayını yaptım, 'Su ver' dedi, suyunu verdim. Tekrar 'Bana çay yapacaksın' dedi. Çayını yapmaya kalktım, 'Yok ben çay istemiyorum. Ben uzandım, sen niye uzanıyorsun? Ben seni uzanmak için mi eve çağırdım. Sen artık bu evin içerisinde bir esir gibisin, sen yatmayacaksın, benim dediklerimi yapacaksın' dedi. Ben de kendisine söyledim, 'Ben senin saçmalıklarınla uğraşacak değilim artık. Bana insan gibi davran. Sen hastasın, seni hastaneye götüreyim tedavini ol.' Bana küfürlü ağıza alınmayacak sözlerde bulundu. Dövmeye çalıştı, bardak fırlatmaya çalıştı” şeklinde konuştu.
“BENİM ÜZERİME OTURARAK, KULLANDIĞIM İLAÇLARI BANA İÇİRDİLER”
N.Y., “Daha önce de kendi intihar teşebbüsünde bulundu. Benim üzerime oturarak, kullandığım ilaçları bana içirdiler. Ve bunu bir defa değil, kendi daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğu zaman kendi psikiyatristinin verdiği ilaçları, antidepresan ilaçlarını bile bir defa daha bana içirdi. Beni döverek, kafamı kırarak ve ondan sonra damın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimini geçen sene haziran ayında çocuklar sınava girmeden ben polise haber verdim" diye konuştu.
“İLAÇLARI İÇİRDİKTEN SONRA DA İNTİHAR SÜSÜ VERECEKLERDİ”
Eşinin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğinde en son olayda polisin geldiğini belirten N.Y,. “Ben bağırdım, bu bağırışlarımı da kameraya aldılar ve beni de bununla tehdit ettiler. Bana içirdiler, içirdikten sonra intihar süsü vereceklerdi. Polise de akıl ve ruh sağlığımın bozuk olduğunu söylediler. Bana yakın olan bütün akrabalarımı aradım, bu kişilerden korktukları için seslerini çıkarmadılar" ifadelerini kullandı.