Cani kocadan akıl almaz işkence: Önce dövdü sonra ihtihar süsü vermek istedi

18 Mart Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde iddiaya göre, 35 yaşındaki N.Y., eşi A.Y. tarafından önce dövüldü, ardından zorla ilaç içirilerek öldürülmeye çalışıldı. Saldırıya uğrayan kadın, evini terk ederek yetkililerden yardım istedi.



6 çocuk annesi N.Y., “Deprem günü eşim beni öldürmeye kalktı. Kapıları falan kilitledi, bıçak çekti. Ben kendimi kurtarayım derken ittim, bıçak kendine değdi. Yaralandı ve bundan dolayı da nefsi müdafaadan savcılık bana denetim verdi ve kendine uzaklaştırma verdi. Uzaklaştırmayı aldıktan sonra ben geri eve geldim. Kendisi hastanedeydi. Ben iki gün boyunca kendine baktım, eve getirdim. İki gün boyunca evin içinde, sağı solu kırmaya başladı. Bilgisayarları falan kırmaya başladı ve 'Eşim beni öldürecek' diye karakolu arayarak beni ihbar etti denetimimi yakmak için. Karakoldan geldikleri zaman bana söylediler, 'Senin bu evden uzaklaşman var, ya sen çık ya eşin çıksın.' Eşime sordular, eşim dedi ki 'Ben evde kalacağım, sen çıkacaksın.' dedi.

“ANNEM ÖLDÜ ANNEMİN YASINI TUTAMADIM”



N.Y., “Eşim kendi kız kardeşinden dolayı bunları yapıyor. Benim ailemden, benim babam tarafından hiç kimseyi sevmiyor, onlarla bir tutuyor. Ben 19 yıldır ne ailemle görüşüyorum ne konuşuyorum. Annem öldü, annemin yasını bile doğru dürüst tutamadım” dedi.



“KOMŞULARIN KÜÇÜK ÇOCUKLARINA SALDIRDI”



N.Y., "Uzaklaştırma aldırdıktan sonra ambulans geldi. Ambulanstakilere ilk başta 155’i aratmaya çalıştırdı. Komşular şahit olduğu için olayı anlattı. Ambulans çekti gitti. Komşuların küçük çocuklarına saldırdı. Bunu da başaramayınca geri tekrar 'Özür dilerim ben saçmalamışım, ben senin üzerindeki uzaklaşma kararını kaldıracağım' diye ablama da bu şekil söz verdi. Benim ablamın oğluna da aynı bu şekil söz verdi. Adliyeye gittik, böyle bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Beni bu şekilde kandırarak eve getirdi" dedi.