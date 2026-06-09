Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Diliskelesi Mahallesi'nde Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Erdal K., eşi Elif K.'yı çevredekilerin gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak katletti. Cani koca polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

5 çocuk annesi Elif K.'nin cenazesi Erzurum'da toprağa verilirken, katil zanlısı koca tutuklandı.

Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde aldatıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Ertal K.'nin eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.