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Canikli: S-400 alımı F-35'in alımını etkilemez

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Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Canikli, S-400 alımının F-35'in alımını etkilemeyeceğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin S-400 alımına tepki olarak F-35 satışını yapmayacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, ABD’den F-35 alım sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini, bunun Rusya'dan S-400 alımıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Bunların birbiriyle ilgili olmadığına dikkat çeken Bakan Canikli "F-35 alımı ticari bir işlem, anlaşmaları yapılmış, uluslararası kurallar var parasını vermişiz karşılığı yerine gelecek" dedi. 

Teslimatın gelecek yıl yapılacağını kaydeden Canikli, S-400 sistemini planlanandan önce almak için görüşmeleri sürdürdüklerini de açıkladı.

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