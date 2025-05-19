Canını hiçe saydı, 30 metrelik falezlerden atladı
Konyaaltı sahilinde 30 metrelik falezlere çıkan genç, denize tehlikeli atlayış gerçekleştirdi. Suya çakılınca hareketsiz kalan genci arkadaşları sudan çıkardı.
Antalya Konyaaltı sahilinde denize giren gruptan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı.
Atlayış öncesi uzun süre hazırlanan genç, arkadaşlarının ısrarı ve tezahüratı eşliğinde kendini denize bıraktı.
HAREKETSİZ KALDI
Sırt üstü suya çarpan bu kişi, çarpmanın etkisiyle kısa süre sonra denizde hareketsiz kaldı.
ARKADAŞLARI TARAFINDAN KIYIYA ÇIKARILDI
Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu.
Sudan çıkarılan genç, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.
O sırada bazı kişiler “Ambulans çağırın" diye bağırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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