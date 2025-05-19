Canını hiçe saydı, 30 metrelik falezlerden atladı

Atlayış öncesi uzun süre hazırlanan genç, arkadaşlarının ısrarı ve tezahüratı eşliğinde kendini denize bıraktı.

Antalya Konyaaltı sahilinde denize giren gruptan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN KIYIYA ÇIKARILDI

Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu.

Sudan çıkarılan genç, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.

O sırada bazı kişiler “Ambulans çağırın" diye bağırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.