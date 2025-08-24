Canını zor kurtardı... Seyir halindeyken yanmaya başladı

Fevziçakmak Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Çevre sakinlerinin yangın tüpü ve su ile müdahale ettiği yangın kısa sürede otomobili sardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.