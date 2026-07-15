Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Açıklama, İçişleri Bakanlığı 'ndan geldi.

Söz konusu adıma gerekçe olarak Güner'in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet alma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada tutuklanması gösterildi .

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesinde üzerine kayıtlı gayrimenkul ve taşınır malların başkanlık dönemi öncesinden olduğunu anlatmıştı.

İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir." demişti.

Bu süreçlerin ilgili müdürlükler tarafından yürütüldüğünü söyleyen Güner, "Hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır." ifadelerini kullanmıştı.

Güner, "Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim." diye konuşmuştu.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara 'da doğan Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, CHP'ye 2012 yılında kaydoldu.

Güner, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulunan Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunan Güner, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

Güner, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçildi.