Çankaya Belediye Başkanvekilliğine Haldun Güler seçildi

Çankaya Belediye Meclisi “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine başkanvekili seçti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Veli Şahin başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için Fevzi Gümüş ve Haldun Güler aday oldu.

İki tur olarak yapılan seçimin ilk turunda Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş 6 oy aldı. 5 kişi boş oy kullandı, 2 oy da geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Haldun Güler 37, Fevzi Gümüş 2 oy aldı. Bu turda 3 kişi boş oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Haldun Güler Çankaya Belediyesi Başkanvekili oldu.

Güler, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Hüseyin Can Güner başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz." dedi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında 11 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün de aynı soruşturma kapsamında İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K., Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü G.G. ve belediye iştiraki çalışanı B.E. gözaltına alınmıştı.