Çankaya Belediyesi önünde "ölü köpek" ile protesto

Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından dün sabah (20 Mayıs) saatlerinde yapılan “hayvan toplama” çalışması sırasında anestezi uygulanan bir köpek, akşam saatlerine kadar uyanamadı.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR KÖPEKTİ"



Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı, belediye ekiplerinin dün gün boyu Birlik Mahallesi ve civarında sahipsiz hayvanları topladığını belirterek şunları anlattı:

"Hayvanı kapalı kasa kamyona attılar ve Birlik Mahallesi'nde dolaşmaya devam ederken, o araçla en az 12-13 köpek topladılar. Gönüllülerin yıllardır baktığı, belediyenin üstünde hiçbir emeği olmayan, gönüllülerin kısırlaştırdığı, tedavi ettirdiği, aşıladığı, bakıp beslediği hayvanlara anestezi atmak istediler, uyuşturucu madde atmak istediler.



Çok yüksek doz, arka arkaya 2-3 tane atıyorlar ve hayvanlar ellerinde ölüyor. 'Biz sahiplenelim, bir daha bu hayvanı burada görmeyeceksiniz' dediğimiz halde kesinlikle bize köpekleri vermediler. Köpeği çıkarıp özel veteriner kliniğine götürdük. 5-6 saat kadar yaşam savaşı verdi ve saat 23.30 civarında ne yazık ki kaybettik. Çok sağlıklı, çok bakımlı bir köpekti. Hayvanın ölüsünü Çankaya Belediyesi'nin önüne getirdik."

Yağcı, belediye hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.