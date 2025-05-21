Çankaya Belediyesi önünde "ölü köpek" ile protesto
Çankaya Belediyesi görevlileri tarafından toplanan köpeklerden biri klinikte öldü. Hayvan hakları savunucuları köpeğin cansız bedeniyle belediye önünde eylem düzenledi.
Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından dün sabah (20 Mayıs) saatlerinde yapılan “hayvan toplama” çalışması sırasında anestezi uygulanan bir köpek, akşam saatlerine kadar uyanamadı.
Veteriner kliniğine kaldırılan köpek, müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayvan hakları savunucuları ölen köpek için eylem düzenledi.
Çankaya Belediyesi görevlileri, dün Birlik Mahallesi mevkiinde sokak köpeklerini barınaklara götürmek için çalışma yaptı. Köpeklerin toplanması sırasında görevliler ile hayvan hakları savunucuları arasında tartışma yaşandı.
VETERİNER KLİNİĞİNDE ÖLDÜ
Hayvanseverler, belediye ekiplerinin köpeklere aşırı doz uyuşturucu uyguladığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu köpeklerden birisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde öldü.
Hayvanseverler, ölü köpeği alıp, Çankaya Belediye Başkanlığı binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.
Protesto polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırılırken, ölü köpek de görevliler tarafından alındı.
"ÇOK SAĞLIKLI BİR KÖPEKTİ"
Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı, belediye ekiplerinin dün gün boyu Birlik Mahallesi ve civarında sahipsiz hayvanları topladığını belirterek şunları anlattı:
"Hayvanı kapalı kasa kamyona attılar ve Birlik Mahallesi'nde dolaşmaya devam ederken, o araçla en az 12-13 köpek topladılar. Gönüllülerin yıllardır baktığı, belediyenin üstünde hiçbir emeği olmayan, gönüllülerin kısırlaştırdığı, tedavi ettirdiği, aşıladığı, bakıp beslediği hayvanlara anestezi atmak istediler, uyuşturucu madde atmak istediler.
Çok yüksek doz, arka arkaya 2-3 tane atıyorlar ve hayvanlar ellerinde ölüyor. 'Biz sahiplenelim, bir daha bu hayvanı burada görmeyeceksiniz' dediğimiz halde kesinlikle bize köpekleri vermediler. Köpeği çıkarıp özel veteriner kliniğine götürdük. 5-6 saat kadar yaşam savaşı verdi ve saat 23.30 civarında ne yazık ki kaybettik. Çok sağlıklı, çok bakımlı bir köpekti. Hayvanın ölüsünü Çankaya Belediyesi'nin önüne getirdik."
Yağcı, belediye hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ankara Çankaya
- Hayvan Barınağı
- Çankaya Belediyesi