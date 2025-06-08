Çankaya Köşkü yakınında hareketli dakikalar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, trafikte başka bir sürücü ile tartıştı.

Sonrasında alkollü sürücü, diğer sürücüye silahının kabzası ile saldırdı ve ardından birkaç el havaya ateş açtı.

O esnada Dışişleri Konutu önünde bulunan görevli polisler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın ardından hastaneye kaldırılan alkollü sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, saldırıya uğrayan sürücünün ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.



Ayrıca alkollü sürücünün emekli polis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.