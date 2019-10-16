Çankaya Köşkü’nde bugün "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" yapıldı.
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın’ın başkanlığında yapılan çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.
Çalıştayda Barış Pınarı Harekatının siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile birlikte harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.
RESULAYN'DA SICAK ÇATIŞMA ANLARI (BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 8. GÜN)