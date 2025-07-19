Çankırı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Çankırı genelinde gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.

Açıklamada, özellikle kırsal alanlar başta olmak üzere meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.