Çankırı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

Yapılan açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağışın ulaşımda aksaklıklar, ani sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

