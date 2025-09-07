Çankırı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Çankırı'da yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.
Yapılan açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağışın ulaşımda aksaklıklar, ani sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
