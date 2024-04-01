Çankırı Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Çankırı Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Çankırı Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Çankırı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı İsmail Hakkı Esen kazandı.



ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen %60.01 oy oranı ile 1. olurken, AK Partili Hüseyin Filiz ise %31.05 oy oranı ile yarışı 2. bitirdi.

31 Mart 2024 Çankırı seçim sonuçları, Çankırı ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Çankırı seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Çankırı İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 Çankırı seçim sonuçları, Çankırı ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Çankırı YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.