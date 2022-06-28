Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi KKKA hastalığından tedavi altında

Çankırı Valisi Ayaz başkanlığında Kurşunlu ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Ayaz, son günlerde artan yağışlara dikkat çekerek, muhtarların kendi bölgelerinde tedbirli olmalarını ve halkı her türlü olumsuzluğa karşı uyarmalarını istedi.

Yağışların kentte bir süre daha devam edeceğine vurgu yapan Vali Ayaz, "Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı dikkatli olmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" dedi.



Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA hastalığının Çankırı'da da çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını dile getiren Vali Ayaz, "Şu anda ilimizde 9 kişi KKKA hastalığından hastanelerde tedavi altında. Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün" diye konuştu.