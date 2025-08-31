Çankırı’da 118 şahıs yakalandı
Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-25 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 7,3 gram esrar, 1 adet kök kenevir, 138,18 gram sentetik kannobinoid, ve 31 adet ecza hapı ele geçirildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 118 şahıstan 8’i tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
ÇANKIRI'DA TRAFİK DENETİMLERİ
Yapılan trafik denetimlerinde ise 209 araç trafikten men edilirken 2 bin 616 araç sürücüsüne toplamda 8 milyon 133 bin 312 TL cezai işlem uygulandı.
