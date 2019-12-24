Çankırı'da 2 TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Özcan Özdilek (46) yönetimindeki 14 AK 387 plakalı TIR, İstanbul-Samsun karayolu Eskiahır köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yoldan gelen Gökhan Aktar (40) idaresindeki 78 SU 191 plakalı inşaat demiri yüklü TIR'la çarpıştı.



Kazada, Özcan Özdilek ile aynı TIR'da bulunan Muhammet Arık (45) olay yerinde hayatını kaybederken diğer TIR'ın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı TIR'da bulunan Ömer Aktar yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza sonucu inşaat demirleri yola saçılırken İstanbul-Samsun karayolu bir süre trafiğe kapandı



Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.