Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
21.08.2026 05:32
Son Güncelleme: 21.08.2026 05:39
NTV
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde deprem oldu.
Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 05.06'da Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ilgaz (Çankırı)
|21 Ağustos 2026 05:06
|41.0315
|33.6555
|12.01
|4.20
|Hisarcık (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:54
|39.1785
|29.1543
|7.15
|0.80
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:52
|39.1465
|29.1117
|5.60
|0.60
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21 Ağustos 2026 04:39
|38.0488
|37.2170
|7.35
|1.20
|Yakutiye (Erzurum)
|21 Ağustos 2026 04:38
|40.1003
|41.1610
|7.07
|1.20
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:33
|39.1827
|29.0042
|7.00
|0.80
|Battalgazi (Malatya)
|21 Ağustos 2026 04:16
|38.1433
|38.5675
|9.09
|1.70
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:10
|39.2390
|29.0063
|7.00
|1.00
|Beypazarı (Ankara)
|21 Ağustos 2026 04:09
|40.1540
|31.8063
|6.97
|1.40
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:04
|39.2465
|29.0045
|7.03
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ağustos 2026 03:44
|39.1662
|28.2428
|8.62
|0.80
|Yedisu (Bingöl)
|21 Ağustos 2026 03:42
|39.3928
|40.6147
|7.00
|2.10
|Battalgazi (Malatya)
|21 Ağustos 2026 03:23
|38.2680
|38.6337
|9.54
|1.00
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 03:06
|39.2290
|28.9852
|12.42
|1.10
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 03:04
|39.2548
|28.9693
|11.93
|3.30