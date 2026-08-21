Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 05.06'da Çankırı 'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.



Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.