Çankırı'da akılalmaz olay: Sosyal medyada canlı yayın açıp evini ateşe verdi

Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayın açarak evini ateşe verdi. M.U., köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyledi.
Kısa sürede büyüyen yangın M.U.'nun komşusu K.K.'nin de evine sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
"BENDEN TÜM İZLEYENLERE GELSİN"
Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında, "Şu an evi yakıyorum. Benden tüm izleyenlere gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum" ifadelerini kullanıyor.
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