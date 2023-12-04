Çankırı'da akılalmaz olay: Sosyal medyada canlı yayın açıp evini ateşe verdi

Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayın açarak evini ateşe verdi. M.U., köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyledi.

Kısa sürede büyüyen yangın M.U.'nun komşusu K.K.'nin de evine sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.