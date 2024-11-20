Çankırı'da apartman dairesinde yangın

Çankırı'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Çankırı'da apartman dairesinde yangın

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde Uğur Apartmanı'nın ikinci katındaki M.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye görevlilerinin de yardımıyla evden çıkarılan dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Söz konusu 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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