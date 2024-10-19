Çankırı'da apartman dairesinde yangın
Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
Apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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