Çankırı'da apartman dairesinde yangın

Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da apartman dairesinde yangın

Olay, il merkezi Kırkevler Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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