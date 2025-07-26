Çankırı'da araç devrildi: 1 kişi öldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza meydana geldi.

A.K. idaresindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Bedil köyü mevkisinde devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta bulunan M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile K.A. ise yaralandı.



Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.