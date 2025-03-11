Çankırı’da aranan 46 şüpheliye gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-10 Mart tarihleri arasında aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi ile iki düzensiz göçmen yakalandı.



Yapılan aramalarda ise 144,39 gram metamfetamin, 0,88 gram amfetamin, 0.73 gram eroin ve 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.