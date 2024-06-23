Çankırı'da baraja giren kişi boğuldu

Çankırı'nın Orta ilçesinde, serinlemek için baraja giren kişi boğuldu.

Çankırı'da baraja giren kişi boğuldu
Foto: Arşiv

Serinlemek için ilçede bulunan Güldürcek Barajı'na giren, Hacı Ali Cankurt'un (47) suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Cankurt'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ambulansla Orta Devlet Hastanesine kaldırılan Cankurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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