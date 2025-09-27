Çankırı'da belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Çankırı'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında çalışan temizlik işçilerini taşıyan N.Y. idaresindeki minibüs, Uluyazı Kampüsü yolunda frenlerinin tutmaması nedeniyle önünde seyreden S.A. yönetimindeki belediye otobüsüne çarptı.



Kazada minibüste bulunan F.K. (42), G.D. (61), D.S. (51), A.G. (49), Ş.K. (46), B.K. (60), E.T. (51), Y. E. (61), F.K. (45) ve M.Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralılardan 9'u taburcu edildi, 1'inin tedavisi ise sürüyor.