Çankırı'da bir köy corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 21:22

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 corona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

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