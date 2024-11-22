Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıtan midibüs devrildi: 29 kişi yaralandı

Çankırı'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıtan midibüs devrildi: 29 kişi yaralandı

A.K. idaresindeki midibüs, -Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

İstanbul'dan hareket eden midibüste bulunanların, yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.

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