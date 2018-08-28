Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.



Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K. gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.



"ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN..."



İ.K., karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete

gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken olayın yaşandığını ifade etti.

İ.K.'nın hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

İ.K'nin oğlu Enes K. (22) de olayın kardeşinin isteği üzerine gerçekleştiğini savunarak, "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi. 'Binsin bakalım' dedi. O da sevindi. Herhangi bir şekilde şiddet ya da bağlama olayı olmadı. Bindikten sonra en fazla 15-20 kilometre hızla, yaklaşık 700 metre gittik. Daha sonra kardeşim içeri girdi. Olay bu şekilde gerçekleşti” dedi.



Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok" ifadesini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan ve Şabanözü Adliyesi'ne sevk edilen sürücü İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.