Çankırı'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan pikap devrildi. Kazada pikap sürücüsü yaralandı.

Çankırı'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi.

T.A.'nın (70) kullandığı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...