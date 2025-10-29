Çankırı'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kontrolden çıkan pikap devrildi. Kazada pikap sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi.
T.A.'nın (70) kullandığı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Çankırı Çerkeş