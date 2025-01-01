Çankırı'da en düşük hava sıcaklığı Çerkeş'te ölçüldü

Çankırı'da yeni yıl ile birlikte gece saatlerinde düşen hava sıcaklığı il genelinde hissediliyor.



Çankırı'da en soğuk hava, sıfırın altında eksi 8,4 derece olarak Çerkeş ilçesinde ölçüldü. Hava sıcaklığı Orta ilçesinde sıfırın altında 7,7, Kurşunlu ve Korgun ilçesinde sıfırın altında 6,7, Merkez ilçesinde ise sıfırın altında 4,4 derece olarak ölçüldü.