Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıs gözaltında

Çankırı'da, karısı K.G.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Y.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Çankırı'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıs gözaltında

Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Y.G. ile K.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Y.G. karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Y.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

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