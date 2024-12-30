Çankırı'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da Mustafa K. idaresindeki 18 ABU 279 plakalı otomobil, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yeni çevre yolu kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tankere çarptı.



Kazada sürücü ile otomobildeki Ramazan K. (21) ve Ömer Faruk E. (32) yaralandı. Mustafa K. ayakta tedavi görürken diğer yaralılar ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Ömer Faruk E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.