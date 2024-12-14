Çankırı'da firari hükümlü yakalandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.



Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu il merkezinde bir iş yerinde olduğu belirlenen hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.



Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.