Çankırı'da iç sulara 626 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, projeyle doğal kaynakların korunması, avcılık nedeniyle eksilen stokların takviye edilmesi, iç su kaynaklarına yönelimin artırılması, sportif avcılık, ekosistemin canlı tutulması, doğal stokların zenginleştirilmesi ile sürdürülebilir balıkçılığın amaçlandığını vurguladı.



Candan, bakanlık tarafından yürütülen balıklandırma çalışmalarının amatör balık avcılığının gelişimine de katkı sağlayacağını ifade etti.



Bu kapsamda yapılacak avcılıkla ilgili belirtilen kurallara riayet edilmesi ve gereken duyarlılığın gösterilmesinin önemine vurgu yapan Candan, "Su ürünleri varlığımızın korunması için il müdürlüğümüz su ürünleri koruma kontrol birimlerince ilimiz göletlerinde denetimler aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.​