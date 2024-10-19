Çankırı’da iki kişi çapa makinesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Çankırı’da iki kişi çapa makinesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde İ.T. (26) ve M.A. (23) seyir halinde olan çapa makinesinden düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İ.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. ise ambulansla Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öne Çıkan Video

Vinç üzerinde tehlikeli anlar: Halata oturup karşı inşaata geçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...